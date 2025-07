A Ceppo Morelli arriva la "Festa dello sport"

Sabato 26 luglio la Fulgor Vanzone e lo Sci Club Valle Anzasca organizzano presso il campo sportivo di Ceppo Morelli la “Festa dello sport”. Nella giornata di sabato avrà luogo il torneo di calcio a 5 (età minima 14 anni compiuti). Saranno premiate in denaro le prime tre squadre, il miglior giocatore, il miglior portiere e il capocannoniere. È previsto anche un torneo di calcio 5+1 under 14 per coloro che sono nati dal 2012 (iscrizione gratuita).

Il torneo inizierà alle 9.30 e finirà alle 19.30, seguono premiazioni, grigliata e festa con dj Diniho. Per info 3469883420 (Ivan) o 3483459115 (Stefano).

Domenica 27 luglio, invece, è in programma una corsa non competitiva a partire dalle 10.00. L’evento è aperto a tutti e prevede anche un mini giro per i più piccoli. Al termine seguiranno premiazioni e pranzo in compagnia. Per info 3928230183 (Claudio).

Durante le due giornate saranno attivi i servizi bar e cucina.