Schianto tra quattro auto in galleria in Canton Ticino, ferita anche una 26enne italiana

Oggi, poco dopo le 12 all'interno della galleria Mappo-Morettina nel Locarnese in Canton Ticino, vi è stato un incidente della circolazione stradale che ha coinvolto quattro veicoli.

Una 26enne automobilista italiana residente in Italia circolava da Locarno in direzione di Bellinzona. Stando a una prima ricostruzione e per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, ha invaso la corsia di sinistra andando a collidere frontalmente contro un'autovettura che giungeva in direzione opposta, con alla guida una 39enne cittadina svizzera domiciliata nel Locarnese.

Dopodiché il veicolo della 39enne è stato tamponato da una terza vettura guidata da una 26enne cittadina romena residente in Italia. Il primo veicolo finiva poi la sua corsa urtando lateralmente una quarta vettura che sopraggiungeva. Alla guida di quest'ultima vi era un 29enne e una passeggera 28enne entrambi cittadini tedeschi residenti in Germania.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia comunale di Ascona e della Polizia Intercomunale del Piano, i pompieri di Locarno per la pulizia del campo stradale, nonché i soccorritori del Servizio Ambulanza Locarnese e Valli (SALVA), che hanno prestato le prime cure alle persone coinvolte. In base alle prime valutazioni mediche le tre conducenti hanno riportato leggere ferite. Illesi gli occupanti dell'ultima vettura.

Il sinistro ha causato la chiusura della galleria per ragioni di sicurezza e per facilitare le operazioni di soccorso e di ripristino della carreggiata. La galleria è stata riaperta poco dopo le 14.