Musica in quota, al Lago Panelatte risuonano le note deglli “Accordi Disaccordi”

Prenderà letteralmente quota uno degli appuntamenti più attesi dell’edizione 2025 di Musica in Quota. Domenica 27 luglio, il festival porterà la musica oltre i 2.000 metri di altitudine, nella straordinaria cornice naturale del Lago Panelatte, in Valle Vigezzo. Qui si esibirà il trio “Accordi Disaccordi”, formazione tra le più apprezzate del panorama jazz italiano, reduce dal successo di Umbria Jazz e pronta a incantare anche le montagne ossolane.

Il gruppo, composto da Alessandro di Virgilio alla chitarra solista, Dario Berlucchi alla chitarra ritmica e Dario Scopesi al contrabbasso, ha alle spalle oltre mille concerti in Italia e all’estero. Dal 2012 propone un originale crossover che fonde gipsy jazz, melodie mediterranee, ritmi latini e l’energia del rock. I loro spettacoli sono un viaggio musicale e narrativo, dove virtuosismo e storytelling si intrecciano in uno show coinvolgente. La loro musica è arrivata anche al cinema: il brano Stay è stato scelto per la colonna sonora de Il Concerto Ritrovato, film di Walter Veltroni su Fabrizio De André.

Per raggiungere il luogo del concerto si parte da Arvogno, lungo una delle più belle mulattiere della Valle Vigezzo: un’escursione di circa 3 ore e 15 minuti, con un dislivello di 850 metri, immersa tra boschi di faggio e alpeggi d’alta quota. Chi desidera ridurre il tragitto può utilizzare la cabinovia della Piana di Vigezzo (da Prestinone di Craveggia), in funzione eccezionalmente dalle 7.30: dall’arrivo, serviranno comunque circa 2 ore e 45 minuti di cammino.

Il concerto si terrà all’aperto, con pranzo al sacco consigliato. Per chi preferisse un pasto caldo saranno presenti punti ristoro curati dal Gruppo Alpini Toceno, dall’Associazione Amici della Montagna, dalla Pro Loco Toceno e dal Comitato Festeggiamenti Tocenesi.

Tutte le informazioni tecniche sul percorso, le condizioni meteo e gli aggiornamenti sono disponibili sul sito ufficiale www.musicainquota.it e sui canali social del festival.