Alla guida ubriaco provoca un incidente a Bognanco, denunciato 53enne ossolano

Non si fermano i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Verbania su tutto il territorio del Vco, e che vedono un’intensificazione proprio nel periodo estivo, visto l’aumento dei veicoli sulle strade della provincia. Nell’ultimo fine settimana appena trascorso sono state 7 le patenti ritirate ad altrettanti automobilisti colti alla guida di auto o moto con tassi alcolici superiori al massimo consentito.Tra di loro figura un 53enne residente in Ossola che a Bognanco ha provocato un incidente stradale che ha coinvolto un altro veicolo, fortunatamente senza provocare feriti. L’uomo, guidando la propria auto verso valle, ha perso il controllo in una curva ed è andato a sbattere prima contro il guardrail e poi contro un’autovettura che proveniva in direzione opposta. Fortunatamente nessuno dei conducenti è rimasto ferito. I carabinieri chiamati per i rilievi hanno accertato lo stato di ebrezza del conducente, con un tasso di 1,09 g/l, che è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria. Oltre al ritiro della patente, il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo e gli è stata elevata una contravvenzione per non aver indossato le cinture di sicurezza.