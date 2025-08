Lavori in via Facchinetti: nuove modifiche alla circolazione

La polizia locale di Domodossola comunica alla cittadinanza che sono previste ulteriori modifiche alla viabilità tra via Facchinetti e via Ceretti, a causa di lavori di rifacimento della pavimentazione.

Secondo l’ultima ordinanza, a partire dalle 7.00 di mercoledì 6 agosto e fino a fine lavori - indicativamente fino al 20 agosto - è disposto quanto segue: in via Ceretti rimane il doppio senso di circolazione, con divieto di sosta con rimozione coatta sul lato destro e obbligo di fermarsi e dare precedenza all'intersezione con via Scapaccino. Vietato invece il transito in via Facchinetti per tutta la sua lunghezza, così come l’accesso veicolare alla Ztl da via Delle Difese. L'accesso e l’uscita del parcheggio coperto Facchinetti saranno garantiti da un temporaneo doppio senso di circolazione, con divieto di sosta con rimozione coatta nell'area di parcheggio esterna, laterale alla Via Facchinetti. È istituito, sempre in via temporanea, il doppio senso di circolazione in via Carina, con uscita del flusso veicolare su via Don Pellanda (che rimane aperta al transito veicolare).