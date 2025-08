Ossola protagonista del XXI Raduno Internazionale di Canyoning con 800 partecipanti

Ossola sta ospitando il 21° Raduno Internazionale di Canyoning Aic nonché il Ric 2025.

L'incontro mondiale per gli appassionati di canyoning vede 800 iscritti è iniziato il 2 agosto e termina il 9. Il campo base è stato allestito al campo sportivo di Masera. L’Associazione Italiana Canyoning in collaborazione con la Fic, Federation for International ha scelto l'Ossola per questo doppio evento che rappresenta l’appuntamento più importante dell’anno per la comunità internazionale del canyoning: una settimana di discese, incontri, scambio di esperienze e momenti di convivialità.

La scelta è caduta sull'Ossola poichè con i suoi oltre 100 percorsi di canyoning, offre itinerari adatti a tutti i livelli dai più belli e suggestivi, come il Rio Mondelli o il Rio Rasiga, il rio Oliana a quelli meno impegnativi. Ieri i torrentisti partendo da Cosasca sono saliti all'alpe Mura per un percorso di grande interesse sportivo sono scesi con la corda lungo il rio Menta e il rio Oliana , una forra impegnativa una delle più lunghe d’Europa.

Sono arrivati ai piedi della cascata di Quarata. La loro presenza ha suscitato curiosità negli abitanti del quartiere e in alcuni bagnanti che li hanno visti scendere con disinvoltura con le corde dalla cascata. Felice Giovanni Rondoni che abita vicino alla cascata. Giovanni quando ha visto un gruppo di torrentisti passare ha aperto la sua casa ed ha offerto un bicchiere di buon vino “Finalmente – ha detto - un po' di compagnia“. Oltre ad offrire la possibilità di scendere alcune tra le più belle e conosciute forre delle Alpi italiane, il Raduno è teatro di workshop tematici, incontri con esperti del settore e appuntamenti serali di divulgazione con appassionati da tutto il mondo.