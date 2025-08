Promozione, esordio casalingo per Ornavassese e Juventus domo

Esordio casalingo per Ornavassese e Juventus Domo, in trasferta per Gravellona San Pietro e Piedmulera.

La prima di campionato per le ossolane di Promozione (in programma il 7 settembre alle 15,30) vede la Juventus Domo al Curotti contro la Union Novara. L’Ornavassese invece ospiterà l’ivrea. A loro volta Gravellona e Piedimulera saranno rispettivamente impegnate a Trino in casa della formazione dei Lupetti Bianchi e a Varallo contro la Dufour Varallo.

Le altre partite della prima giornata:

Arona-Città di Casale; Banchette Colleretto-Gattinara; Quincinetto Tavagnasco-Ceversama Biella; Virtus Vercelli-Orizzonti CanaveseAlice.