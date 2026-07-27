Lega Dilettanti, Benedetto Madeo confermato alla guida della Delegazione Vco

La Delegazione Vco della Lega Nazionale Dilettanti si prepara ad affrontare la stagione sportiva 2026-2027 con uno staff rinnovato nella continuità. Il 1° luglio è stata infatti confermata la nomina di Benedetto Madeo nel ruolo di delegato, insieme a tutto il gruppo di lavoro che ha operato nella passata stagione.

Restano nei rispettivi incarichi il vice delegato Maurizio Iulita, il segretario Sergio Belli e i componenti Fabio Alberti, Francesco Caramiello e Federico Ferraro. La novità è rappresentata dall'ingresso nello staff di Fiorenzo Ridolfi, già collaboratore tecnico dell'attività di base, che assume il ruolo di componente con delega al settore giovanile. La Delegazione ha sottolineato la soddisfazione per poter contare sulla sua esperienza e sulla competenza dimostrata negli anni nel calcio giovanile.

Attualmente la Delegazione Vco coordina 32 società affiliate, che nella scorsa stagione hanno tesserato circa 2mila ragazzi e ragazze nei settori giovanili e oltre mille calciatori dilettanti. Numeri sostanzialmente in linea con quelli delle stagioni precedenti, con un lieve incremento dei tesserati nell'attività dilettantistica.

Per il nuovo anno sportivo l'obiettivo è consolidare questi risultati e, se possibile, ampliarli attraverso l'affiliazione di nuove società. A questo proposito la LND ricorda che le società di nuova affiliazione potranno iscriversi al campionato di Terza Categoria a un costo agevolato di 1.040 euro.

Resta inoltre confermata la possibilità di partecipare alla Terza Categoria con squadre Under 21, integrabili con un massimo di otto giocatori Under 23, nati dal 1° gennaio 2003. Le società che si iscriveranno al campionato potranno inoltre richiedere di disputare le gare casalinghe il sabato pomeriggio.

Le competizioni agonistiche provinciali prenderanno il via nel fine settimana del 26 e 27 settembre. Nel frattempo gli uffici della Delegazione Vco rimarranno operativi per tutta l'estate, a disposizione delle società già affiliate, di chi intende entrare a far parte della Lega e di tutti gli operatori del movimento calcistico provinciale.