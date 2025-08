Temporali e grandine sul Verbano Cusio Ossola: scatta una nuova allerta gialla

Il territorio del Verbano Cusio Ossola è di nuovo interessato da un’allerta meteo. Il bollettino emesso da Arpa Piemonte prevede per la serata di oggi, mercoledì 6 agosto, condizioni di instabilità con rischio di temporali forti.

La causa è legata al passaggio di una debole onda depressionaria sul Nord Italia, accompagnata da aria più fredda in quota e da un’intensificazione dei venti orientali nei bassi strati. Tali condizioni favoriranno lo sviluppo di rovesci e temporali, localmente anche intensi, con la possibilità di grandinate, raffiche di vento e fulminazioni.

Le zone del Vco, in particolare quelle più esposte del settore nordorientale, saranno tra le più a rischio per fenomeni intensi. Il Centro Funzionale di Arpa ha quindi emesso un’allerta gialla per rischio idrogeologico legato ai temporali. Sono possibili allagamenti localizzati, caduta di alberi e smottamenti. Un miglioramento generale è atteso nel corso della giornata di giovedì 7 agosto, con residua nuvolosità al mattino in graduale dissolvimento nel pomeriggio.