Alessandro Oliva diventa manager del calcio VIDEO

Il domese Alessandro Oliva, allenatore Uefa e docente di tecnica e tattica calcistica ai corsi federali periferici per il Settore Tecnico di Coverciano, è ora anche manager del calcio.

Un risultato ottenuto dopo un percorso di sei mesi di studio tra Milano e Coverciano che gli permetterà di sviluppare Piani Strategici per le società calcistiche di tutto il mondo con l' obbiettivo di rispettare le macro aree individuate da UEFA e Fifa sui ricavi finanziari esportivi per fare in modo che le società siano più auto sostenibili.

“Importante è lo sviluppo dei settori giovanili. Occorre creare unione tra società calcistica, le istituzioni e il tessuto sociale della città – spiega Oliva - sfruttando le potenzialità del territorio, della storia e del brand della squadra puntando ad aumentare i ricavi finanziari grazie a merchandising ,eventi, streaming, sponsorship avendo come capisaldi però la condivisione, l'inclusione e il rispetto delle regole sia sportive che finanziarie”.

Alessandro Oliva calciatore dai 15 anni ai 42 anni nei dilettanti e serie C Svizzera, allenatore con patentino UEFA Pro con possibilità di allenare tutte le nazionale di calcio e tutte le società professionistiche, partendo dai dilettanti ha allenato Verbania, Borgosesia, Solbiatese, Sestese, Omegna, Juve Domo, Inveruno, Sommese.







E' poi arrivato ai professionisti italiani (Pro Patria) e esteri serie A e B in Lettonia e Grecia. In accordo con la federazione FIGC e SDA Bocconi di Milano ha frequentato il master in Management del Calcio.

Oliva era stato allenatore del Verbania calcio e a proposito della situazione del Verbania con la retrocessione alla seconda categoria e il cambio del nome commenta : “Una tristezza vedere una squadra della zona che potrebbe essere un riferimento del nostro territorio con una potenzialità incredibile essere ridotta a non avere più il settore giovanile. Ragazzini di Verbania che non hanno più la possibilità di giocare nella squadra del Verbania. Non sono dentro alla vicenda, ma questa è la cosa che mi è spiaciuta di più. Per il master ho proprio scelto di fare uno studio sul Verbania Calcio perchè volevo dare il mio contributo. Io mi sono trovato benissimo nei quattro anni vissuti con il Verbania. Il Comune ha investito. Ci vogliono persone che credono nel settore giovanile, Verbania dovrebbe essere un riferimento per il Nord Italia. Il mio è solo un caso studio, per fare un piano strategico bisogna andare nei particolari, ma potrebbe essere un' indicazione una traccia che qualcuno potrebbe seguire”. Intanto presto questo studio sarà consegnato da Oliva al sindaco di Verbania Giandomenico Albertella.