Il Piedimulera si affida Ivan Sottini

Il Piedimulera si affida a Ivan Sottini. La società guidata dal presidente Beniamino Tomola ha deciso di puntare sull’allenatore vigezzino per il campionato 2026-2027, che vedrà i gialloblù protagonisti in Prima Categoria, dove sono scivolati dopo un’amara annata di Promozione.
L’ultima esperienza in Prima per Sottini è stata quella di Bagnella. Un campionato finito presto a causa dell'esonero nel dicembre 2025.
Ora Sottini riparte da Piedimulera, una piazza importante, dove ovviamente le ambizioni societarie sono di ritornare al più presto in Promozione.