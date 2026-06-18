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Calcio | 18 giugno 2026, 15:02

Il Piedimulera si affida Ivan Sottini

La società ossolana riparte col tecnico vigezzino per cercare di risalire in Promozione

Ivan Sottini

Ivan Sottini

 Il Piedimulera si affida a Ivan Sottini. La società guidata dal  presidente Beniamino Tomola ha deciso di puntare sull’allenatore vigezzino per il campionato 2026-2027, che vedrà i gialloblù protagonisti in Prima Categoria, dove sono scivolati dopo un’amara annata di Promozione.

L’ultima esperienza in Prima per Sottini è stata quella di Bagnella. Un campionato finito presto a causa dell'esonero nel dicembre 2025. 

Ora Sottini riparte da Piedimulera, una piazza importante, dove ovviamente le ambizioni societarie sono di ritornare al più presto in Promozione.

re.ba.

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