Primo contratto da professionista con il Genoa per Matteo Morellini

Un’altra importante soddisfazione per il calcio ossolano arriva da Matteo Morellini, giovane talento cresciuto sul territorio che ha firmato il suo primo contratto da professionista con il Genoa.

Il centrocampista offensivo, classe 2009, ha mosso i primi passi nel settore giovanile della Juventus Domo, mettendo in mostra qualità tecniche e personalità che gli hanno permesso di approdare in una delle realtà più prestigiose del calcio italiano.

Dopo l’esperienza nel settore giovanile del Milan, Morellini è passato al Genoa, società con cui lunedì 13 luglio è arrivata la firma del primo accordo da professionista.