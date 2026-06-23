Due giovani ossolani sul tetto d'Italia: Samà e Ghiotto campioni con la Juventus Under 16

L'Ossola festeggia due dei suoi giovani talenti calcistici. La Juventus ha conquistato il Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B, superando l'Inter per 3-0 nella finale disputata allo stadio "Tullo Morgagni" di Forlì, e tra i neo campioni d'Italia figurano anche gli ossolani Alberto Samà ed il capitano Alessandro Ghiotto, entrambi classe 2010.

Per la società bianconera si tratta del secondo scudetto consecutivo nella categoria, ottenuto grazie alle reti di Pietro Salvai, Giuseppe Pipitò e David Vidzivashets nella sfida decisiva contro i nerazzurri. Un successo che porta con sé anche la soddisfazione del territorio ossolano, rappresentato da due ragazzi che stanno crescendo all'interno di uno dei vivai più prestigiosi del calcio italiano.

Grande l'orgoglio espresso dalla Juventus Domo per Alberto Samà, cresciuto nel settore giovanile. "La Juventus Domo si congratula con Alberto Samà, nato e cresciuto nel nostro settore giovanile, per il prestigioso traguardo raggiunto: campione d'Italia con la maglia della Juventus F.C. Un successo che premia talento, impegno e sacrificio e che riempie di orgoglio tutta la nostra società", ha scritto il club in una nota di congratulazioni.

Accanto a lui festeggia anche Alessandro Ghiotto, difensore originario di Domodossola, che continua a collezionare importanti riconoscimenti nel suo percorso in bianconero. Solo pochi mesi fa, infatti, il giovane ossolano aveva firmato il suo primo contratto da professionista con la Juventus, un traguardo significativo per un ragazzo che ha iniziato a giocare sui campi della Varzese.