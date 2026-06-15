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Sport | 15 giugno 2026, 15:30

Juve Domo, Michael Nino confermato per il quinto anno consecutivo

Il tecnico ossolano guiderà ancora la squadra granata in Promozione

Michael Nino

Michael Nino

La Juventus Domo ha ufficializzato la conferma di Michael Nino alla guida della prima squadra anche per il campionato di Promozione 2026-27. Per l’allenatore si tratta del quinto anno consecutivo sulla panchina granata.

La decisione si inserisce nel percorso di crescita impostato dalla società, che continua a puntare su identità, stabilità e valorizzazione del settore giovanile.

Proprio la società, nel comunicato ufficiale, ha sottolineato la linea tecnica e valoriale del progetto: "La conferma di mister Nino nasce dalla volontà di dare continuità a un lavoro serio e strutturato. Riconosciamo in lui i principi che vogliamo alla base del nostro percorso: senso di appartenenza, attenzione ai giovani e una costante voglia di migliorarsi. È su queste basi che vogliamo costruire il futuro della Juve Domo".

Nelle ultime due stagioni la squadra ha confermato la propria competitività, chiudendo entrambe le annate al quarto posto nel girone A di Promozione. 

a.f.

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