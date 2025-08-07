Al via i 20 bandi per la cultura: stanziati 11,5 milioni di euro

Aprono oggi, giovedì 7 agosto, i 20 bandi per la cultura 2025 previsti all’interno del Piano triennale. La dotazione sarà di 11,5 milioni di euro che serviranno a sostenere le realtà del territorio con un intervento puntuale e concreto.

La programmazione nasce da un lavoro di ascolto, confronto e condivisione con oltre 50 associazioni di categoria. Dai tavoli è nata la necessità di garantire più bandi triennali e maggiore attenzione alle aree non capoluogo e a bassa densità culturale.

Sono abbracciate tutte le espressioni artistiche: dallo spettacolo dal vivo, con la programmazione di festival, rassegne e stagioni e la produzione di teatro, lirica, danza e circo contemporaneo, fino alla valorizzazione della musica popolare e amatoriale, come cori e bande. Interventi mirati sosterranno il settore del cinema, sia nella realizzazione di progetti culturali che nella promozione e riqualificazione delle sale. Ampio spazio sarà dedicato anche alle attività espositive, alla divulgazione culturale attraverso convegni e festival, alle rievocazioni e ai carnevali storici, alla formazione musicale e artistica – dai corsi pre-accademici ai percorsi professionali – e al sostegno delle residenze artistiche, stabili e diffuse sul territorio.

"La partenza di questi bandi era molto attesa dalle realtà culturali e grazie all’instancabile lavoro degli uffici, siamo riusciti a garantire l’apertura delle candidature nonostante il mese di agosto - spiega l’assessore alla Cultura, Marina Chiarelli -. In questo Piano triennale abbiamo impresso delle scelte politiche precise: dare maggiore sostegno a chi sceglie di portare la cultura dove è più necessario e allo stesso tempo garantire maggiore continuità e stabilità al comparto con una programmazione pluriennale. Con questa visione strategica vogliamo rendere il Piemonte un’eccellenza culturale sempre più riconosciuta a livello nazionale e internazionale".

“Questi bandi rappresentano una preziosa opportunità per la promozione e valorizzazione del nostro ricco patrimonio culturale - afferma Federica Barbero, consigliere regionale e portavoce di Fdi in Commissione Cultura -. In particolare, la programmazione triennale 2025-2027, a cui si riferiscono questi bandi, è dedicata al sostegno delle realtà più piccole e decentrate”. “Abbiamo voluto allargare il raggio d’azione e non concentrarci unicamente sulle realtà culturali delle aree metropolitane - spiega il consigliere Barbero -, consapevoli della centralità della cultura quale volano di sviluppo economico dei nostri territori, ma pure come elemento di coesione sociale. Per questo la nostra cultura, la nostra storia e la nostra identità vanno difese e valorizzate”.