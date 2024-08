La Crevolese è pronta a ricominciare

La nuova stagione è ormai alle porte, e in casa della Crevolese è quasi tutto pronto per iniziare un nuovo campionato di Seconda Categoria, un campionato che vuole essere di rilancio.

I gialloblù del presidente Biggio ripartono dopo una stagione 2023/24 vissuta tra alti e bassi, iniziata male e terminata in crescendo, con una tranquilla salvezza e i playoff non troppo distanti.

In panchina siederà ancora il confermato Maurizio Bertaccini:

“Rispetto all’anno scorso percepisco una situazione migliore. Non abbiamo rivoluzionato la rosa, ma abbiamo fatto qualche acquisto che secondo me ci fa migliorare, con un giusto mix di gioventù ed esperienza”.

Come vi siete mossi in questa sessione di calciomercato?

“Abbiamo preso alcuni giovani interessanti, che spero confermino quanto di buono si dice su di loro. Ad esempio, in attacco arriva Altieri dalla Juve Domo, che l’anno scorso è stato capocannoniere nel campionato Juniores. Per il resto arriveranno Jacopo Ferrari, La Sala e Stimoli dal Crodo, Guglielminetti e De Luca dal Piedimulera. In uscita abbiamo Repetto e Ferraris, che andrà alla Virtus Villa. Siamo contenti di avere confermato buona parte della rosa dello scorso anno, tra cui gli attaccanti Malvicini e Konè. Credo che il nostro mercato sia già praticamente chiuso: potrebbe forse arrivare un altro innesto, ma sono già soddisfatto così”.



Quali obiettivo vi prefissate per questo campionato?

“E’ sempre difficile parlare di obiettivi, anche perché non conosciamo bene le squadre del Novarese, bisognerà anche capire come si muoveranno sul mercato le neopromosse dalla Terza. Noi comunque pensiamo di potere fare bene, lotteremo per fare meglio dell’anno scorso e magari conquistare un piazzamento playoff”.



Quali sono le favorite di questo campionato?

“Come dicevo molto dipenderà dal mercato delle nostre concorrenti. Da quanto sento dire in giro, pare che l’Esio si stia muovendo bene, con diversi acquisti di categoria superiore, poi c’è la Voluntas Suna che già l’anno scorso era una buona squadra. Le altre ossolane non so bene che obiettivi abbiano, ma penso che almeno il Fomarco vorrà provare ad arrivare ai playoff”.