La storia della Rumianca diventa un libro

La storia della Rumianca di Pieve Vergonte sarà al centro di un incontro in programma venerdì 7 agosto alle 21 al Circolo di Cultura di Anzola d'Ossola, dove verrà presentato il volume La Rumianca di Pieve Vergonte - Storia di un'industria elettrochimica sulle Alpi, pubblicato da Grossi Edizioni.

Nel corso della serata gli autori, Paolo Crosa Lenz e Pierluigi Degiovanni, dialogheranno con l'editore Alessandro Grossi, ripercorrendo le vicende di una delle realtà industriali che hanno segnato la storia dell'Ossola e dell'industria chimica italiana.

Il volume, frutto di oltre dieci anni di studi e ricerche, conta 450 pagine ed è arricchito da oltre cinquanta immagini, molte delle quali inedite. Per la prima volta viene ricostruita in modo organico la storia dello stabilimento nato nel 1915 a Pieve Vergonte, ai piedi delle Alpi, inizialmente per rispondere alle esigenze produttive della Prima guerra mondiale e successivamente protagonista di numerose riconversioni industriali.

Attraverso documenti, testimonianze e approfondimenti, il libro ripercorre oltre un secolo di trasformazioni, mettendo in luce il ruolo della Rumianca nello sviluppo dell'industria elettrochimica italiana e affrontando anche i temi legati alle sfide produttive, all'occupazione e al rapporto tra attività industriale e ambiente.