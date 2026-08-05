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Cultura | 05 agosto 2026, 14:25

La storia della Rumianca diventa un libro

Venerdì 7 agosto Paolo Crosa Lenz e Pierluigi Degiovanni racconteranno oltre un secolo di storia dell'industria elettrochimica di Pieve Vergonte. La presentazione si terrà ad Anzola

La storia della Rumianca diventa un libro

La storia della Rumianca di Pieve Vergonte sarà al centro di un incontro in programma venerdì 7 agosto alle 21 al Circolo di Cultura di Anzola d'Ossola, dove verrà presentato il volume La Rumianca di Pieve Vergonte - Storia di un'industria elettrochimica sulle Alpi, pubblicato da Grossi Edizioni.

Nel corso della serata gli autori, Paolo Crosa Lenz e Pierluigi Degiovanni, dialogheranno con l'editore Alessandro Grossi, ripercorrendo le vicende di una delle realtà industriali che hanno segnato la storia dell'Ossola e dell'industria chimica italiana.

Il volume, frutto di oltre dieci anni di studi e ricerche, conta 450 pagine ed è arricchito da oltre cinquanta immagini, molte delle quali inedite. Per la prima volta viene ricostruita in modo organico la storia dello stabilimento nato nel 1915 a Pieve Vergonte, ai piedi delle Alpi, inizialmente per rispondere alle esigenze produttive della Prima guerra mondiale e successivamente protagonista di numerose riconversioni industriali.

Attraverso documenti, testimonianze e approfondimenti, il libro ripercorre oltre un secolo di trasformazioni, mettendo in luce il ruolo della Rumianca nello sviluppo dell'industria elettrochimica italiana e affrontando anche i temi legati alle sfide produttive, all'occupazione e al rapporto tra attività industriale e ambiente.

a.f.

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