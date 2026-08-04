“Musica d’estate”, le note di Mozart risuonano a Craveggia

La rassegna “Musica d’estate” della Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario prosegue giovedì 6 agosto con “Mozart a Craveggia”. Appuntamento alle 21.00 nella chiesa dei Santi Giacomo e Cristoforo di Craveggia con un concerto interamente dedicato al compositore austriaco.

Il programma prevede la ricostruzione dei vespri solenni di San Giacomo, come venivano celebrati a Salisburgo nella seconda metà del XVIII secolo. A seguire, i celebri “Vesperae Solemnes de Confessore KV 339” e altre musiche di Mozart, oltre all’intonazione in gregoriano di tutte le parti del rito.

Protagonisti della serata la Corale di Calice, il Convivio Rinascimentale, il soprano Federica Napoletani, la Schola Gregoriana e l’orchestra da camera del Sacro Monte Calvario. Dirigono Pietro Mencarelli e Mafred Nesti.

La rassegna “Musica d’estate” è resa possibile grazie al contributo dell’Istituto della Carità – Padri Rosminiani, della Fondazione Comunitaria del Vco Ente filantropico, della Fondazione Crt e del comune di Craveggia, con il patrocinio della città di Domodossola e della città di Villadossola e in collaborazione con l’Ente di Gestione dei Sacri Monti - Riserva Speciale del Sacro Monte Calvario di Domodossola, la Pro Loco di Domodossola e le parrocchie di Calice, Craveggia e Villadossola.