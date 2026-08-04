“Luoghi magici e misteriosi in Valle Vigezzo”, a Santa Maria Maggiore la presentazione del nuovo libro di Marco De Ambrosis

Giovedì 6 agosto, alle 21:00 presso il Centro Culturale Vecchio Municipio di Santa Maria Maggiore, si terrà la presentazione del libro “Luoghi magici e misteriosi in Valle Vigezzo”, di Marco De Ambrosis. La pubblicazione, fresca di stampa ed edita da Il Rosso e il Blu, la casa editrice di Santa Maria Maggiore, accompagna il lettore in un affascinante viaggio alla scoperta dei luoghi più enigmatici, suggestivi e ricchi di storia della Valle Vigezzo: antichi sentieri, leggende, tradizioni e paesaggi che custodiscono il fascino di un territorio unico. L’autore dialogherà con il pubblico, raccontando curiosità e aneddoti legati alla genesi del libro e al suo profondo legame con la valle. L’iniziativa, ad ingresso libero, è organizzata con il patrocinio del Comune di Santa Maria Maggiore.