 / Calcio

Calcio | 09 agosto 2025, 16:02

Seconda Categoria, in avvio è già derby Fomarco-Pregliese

La prima giornata è in programma il 21 settembre, otto le formazioni del Vco in campo

Seconda Categoria, in avvio è già derby Fomarco-Pregliese

Parte il 21 settembre il campionato di Seconda Categoria. Che nel girone A conta otto formazioni del Vco. Sono Casale Corte Cerro, Voluntas Suna, Crevolese, Fomarco Don Bosco Pievese, Pregliese, Fondotoce, Pro Vigezzo, Mergozzese. A loro si aggiungono Castellettese, Riviera d’Orta, Valduggia, Bettole Grignasco, Varallo Pombia e Serravallese.

La prima giornata vede questi confronti:

Casale Corte Cerro-Voluntas Suna; Castellettese-Riviera d’Orta; Crevolese-Valduggia; Fomarco-Pregliese; Fondotoce-Bettole Grignasco; Pro Vigezzo- Mergozzese; Varallo Pombia-Serravallese 1922.

re.ba.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore