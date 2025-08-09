Seconda Categoria, in avvio è già derby Fomarco-Pregliese

Parte il 21 settembre il campionato di Seconda Categoria. Che nel girone A conta otto formazioni del Vco. Sono Casale Corte Cerro, Voluntas Suna, Crevolese, Fomarco Don Bosco Pievese, Pregliese, Fondotoce, Pro Vigezzo, Mergozzese. A loro si aggiungono Castellettese, Riviera d’Orta, Valduggia, Bettole Grignasco, Varallo Pombia e Serravallese.
La prima giornata vede questi confronti:
Casale Corte Cerro-Voluntas Suna; Castellettese-Riviera d’Orta; Crevolese-Valduggia; Fomarco-Pregliese; Fondotoce-Bettole Grignasco; Pro Vigezzo- Mergozzese; Varallo Pombia-Serravallese 1922.