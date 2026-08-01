Premosello Chiovenda riscopre le proprie radici con la mostra “Il Mondo Contadino”

La sezione culturale della Pro Loco di Premosello Chiovenda, come sempre per il mese di agosto, organizza un importante evento culturale. Quest'anno la scelta è caduta sulla cultura contadina.

“La mostra ‘Il Mondo Contadino’ - spiega Roberta Falcioni della Pro Loco - nasce con l’intento di custodire e trasmettere la memoria del lavoro, delle tecniche e dei materiali che hanno modellato la vita delle comunità locali, offrendo al pubblico un’occasione di incontro con un patrimonio che continua a parlare al presente. Ci sono gesti che non si dimenticano, profumi che riportano a casa, oggetti che raccontano il lavoro, la fatica e l’ingegno di chi ci ha preceduto. È una mostra, sì. Ma soprattutto è un pezzo della nostra identità. Un invito a ritrovarci, a ricordare, a riconoscere ciò che ci unisce”.

Alla realizzazione della mostra hanno contribuito anche alcuni abitanti di Premosello che hanno dato in prestito antichi oggetti tramandati da genitori e nonni e alcuni pezzi esposti sono stati dati in prestito alla Pro Loco dall'Associazione Culturale Latteria Turnaria di Cuzzago.

La mostra, dedicata alla cultura materiale e alle tradizioni rurali del territorio, sarà ospitata alla Casa Fontana Rossi dal 7 al 16 agosto, con apertura serale dalle 20.30 alle 22.30. Domenica 9 e 16 agosto dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 20.30 alle 22.30; a Ferragosto dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00.

L’esposizione di oggetti del passato propone un viaggio nella vita quotidiana delle comunità agricole del passato, divisi in quattro sezioni tematiche: la casa, con oggetti e arredi che scandivano la vita domestica; la fienagione, con strumenti del lavoro nei prati; la lavorazione del latte, cuore dell’economia alpina; la lana e la canapa. Accanto al percorso espositivo, il pubblico potrà partecipare a serate speciali volte a valorizzare saperi, mestieri e sapori della tradizione.

Il 7 agosto alle 20.30 ci sarà l'inaugurazione della mostra con la degustazione dei biscotti al gusto di torta di pane e “Cafè dal pariulìn”. Il 9 agosto alle 20.30 “Costruire la gerla”, dimostrazione dal vivo delle tecniche di realizzazione delle gerle e di altri utensili in legno con Stefano Barone. Il 12 agosto alle 20.30 “Dal latte al formaggio”, presentazione pratica delle fasi di trasformazione del latte in formaggio con Marisa Cottini. Il 16 agosto ci sarà la dimostrazione di cardatura e filatura della lana con Beatrice Botti e Maddalena Gallotto.

Alla mostra sarà a disposizione anche un catalogo con testi a cura della sezione culturale della Pro Loco e con le foto degli oggetti esposti realizzate dal fotografo Walter Zerla.