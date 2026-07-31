A Craveggia apre "Tratto e colore", la mostra dei dipinti di don Alberto Secci

Prenderà il via domani, sabato 1° agosto, la mostra "Tratto e colore", esposizione personale dedicata ai dipinti di don Alberto Secci. L'inaugurazione è in programma alle 17 nella Sala Esposizioni di piazza San Giacomo, a Craveggia, alla presenza di Giuseppe Possa e dello stesso autore.

L'esposizione resterà aperta al pubblico fino al 16 agosto e offrirà ai visitatori l'occasione di conoscere una produzione artistica che negli ultimi anni ha attirato crescente interesse. Don Alberto Secci, sacerdote originario di Domodossola e parroco a Vocogno, affianca infatti alla propria attività pastorale una consolidata passione per la pittura, coltivata fin da giovane e sviluppata da autodidatta.

Le opere in mostra spaziano dai paesaggi agli scorci di borghi e chiese, dai ritratti alle nature morte, fino ai soggetti sacri. Un percorso artistico caratterizzato da una pittura figurativa nella quale la ricerca della luce e del colore rappresenta uno degli elementi distintivi, con influenze che richiamano i grandi maestri del post-impressionismo pur mantenendo uno stile personale.

L'appuntamento rappresenta una nuova occasione per scoprire il lavoro di don Secci, che aveva esordito con la sua prima mostra personale nell'autunno del 2025, riscuotendo apprezzamento per la capacità di coniugare tecnica pittorica, sensibilità artistica e spiritualità.

La mostra sarà visitabile tutti i giorni dall'1 al 16 agosto, con apertura dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19, nella Sala Esposizioni di piazza San Giacomo a Craveggia.