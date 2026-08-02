Masera, Nico Priano presenta il libro "Zena e il Campione"

Sabato 8 agosto, presso Il Torchio di Masera, in frazione Quartavolo, si terrà la presentazione del libro “Zena e il Campione” di Nico Priano, già autore di romanzi e raccolte di poesie. Il libro, pubblicato per MonteRosa edizioni, racconta di un gruppo di partigiani che si nasconde sulle alture di Ovada. Sarà un delitto atroce a sconvolgere la vita di tutti, con conseguenze che si protrarranno ben oltre la fine della guerra.

E la fine della guerra, tanto invocata e desiderata, porterà il disincanto per molti e la povertà per tutti, unica consolazione la grinta di Fausto Coppi, che mangia le curve del Turchino con il mare all’orizzonte. Mai come in questa vicenda il privato è politico, ma anche viceversa: attraverso gli avvenimenti che interessano le vite dei vecchi partigiani, l’autore scandaglia l’animo umano nelle sue vette e nei suoi abissi, con una scrittura capace di tener incollati alle pagine fino alla fine, quando sarà inevitabile sentirsi soli almeno un po’. Come un campione in fuga. Nel corso della presentazione si alterneranno momenti di lettura e di canti. Alla fine, un piccolo rinfresco.

Nico Priano - Nato ad Arenzano, vive tra Genova e il Monferrato. Laureato in filosofia a indirizzo teoretico lavora come metalmeccanico ed è sindacalista. Ha pubblicato le raccolte di poesie “Ovada Marittima” (Edizioni Giuliano Ladolfi, 2020) “Mesopotamia” (Buckfast edizioni, 2023) e i seguenti romanzi: “Come latte sul fuoco” (Edizioni Leucotea,2017), “La seconda mano” (Edizioni Robin, 2018), “L’avventura di Gero e Muffa” (Edizioni Lfa Publisher, 2018), “La canzone del maresciallo” (Edizioni Tragopano, 2019), “Chi ha rapito Pieroangela?” (Edizioni Bertoni, 2021) “Prima che il buio” (Edizioni Nua, 2021).