Acqua non potabile a Ceppo Morelli e frazioni: obbligo di bollitura prima dell’uso

Ordinanza sindacale vieta l’utilizzo diretto per consumo umano. Provvedimento esteso a Borgone, Canfinello e Croppo

Con l’ordinanza sindacale n. 6 dell’8 agosto 2025, il Comune di Ceppo Morelli ha disposto il divieto di utilizzo potabile dell’acqua nell’abitato principale e nelle frazioni di Borgone, Canfinello e Croppo.

Il provvedimento, emesso in seguito alla comunicazione dell’Asl VCO di Domodossola – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione, vieta l’uso diretto dell’acqua per bere, cucinare, preparare alimenti e bevande, reidratare e ricostituire cibi, oltre che per qualsiasi pratica che comporti ingestione, anche minima, o contatto con la pelle in presenza di particolari patologie cutanee.

L’acqua potrà essere utilizzata solo dopo bollitura preventiva. La misura rimarrà in vigore fino a nuova comunicazione da parte delle autorità sanitarie e comunali.

