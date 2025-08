Monterosa Est Himalayan Trail, oltre mille atleti al via

Mancano ormai poche ore alla partenza della nuova edizione del Monterosa Est Himalayan Trail (Meht): domani, sabato 2 agosto, la spettacolare corsa in montagna vedrà oltre mille atleti al nastro di partenza a Macugnaga.

Sulla linea di partenza della Sky 39K, si accende la sfida tra l’atleta locale Michael Dola (Avis Marathon Verbania), spesso protagonista delle manifestazioni targate Sport Pro Motion, secondo al traguardo della Epic 60K nel 2023, anno in cui ha anche vinto la Wild 81K, bronzo all’Utlm 2024 e Oscar Tonietti (Sport Project Vco), atleta emergente nel mondo del trail ma che ha già fatto tanto parlare di sé nel mondo dello sci alpinismo dove ha centrato il terzo posto nella vertical race nelle finali della Coppa del Mondo Giovani di Puy St. Vincent-Pelvoux, in Francia.

Quasi un migliaio gli atleti che hanno confermato la propria partecipazione, con il 30% di donne, un dato in netta crescita rispetto alle precedenti edizioni. Quindici le nazioni al via, con Germania, Regno Unito e, a pari merito, Paesi Bassi e Francia a guidare la classifica ed atleti provenienti anche dall’altra sponda dell’Atlantico. Italia tutta al via, capofila Lombardia e Piemonte seguite dalla Liguria, un dato che si riflette nella numerosità per province, con Milano e Varese che superano Verbania e Novara. I team più numerosi sono 100 % Anima Trail, Atl. Arcisate, Avis Marathon Verbania e Sport Project Vco.

Cinque le distanze della Meht: Epic 58K 4.100D+, Sky 39K 2.700D+, Scenic 21K 1.400D+ e Zmakana’ 13K 700D+, quest’ultima anche in versione non competitiva, cui si aggiungerà il Meht Mini Trail di domenica 3 agosto, con partenza alle ore 11.00, 2 km pensati per i più piccoli e per le famiglie.

Nelle giornate di venerdì 1 e sabato 2 agosto è possibile iscriversi al Meht Village. Le iscrizioni al Meht Mini Trail sono aperte al Meht Village fino alle ore 11.00 del 3 agosto al costo di 8 euro, la quota comprende la t-shirt finisher e la medaglia per tutti.