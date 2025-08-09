Sicurezza stradale, il Lions Club dona un etilometro alle forze dell'ordine di Villadossola

Ieri, venerdì 8 agosto, nella sala consiliare del comune di Villadossola, nel corso di una cerimonia ufficiale, il presidente del Lions Club Verbano Borromeo, Girolamo Fausto Macaluso, ha consegnato un nuovo etilometro al sindaco Bruno Toscani. Presenti alla cerimonia anche il comandante della locale stazione carabinieri, maresciallo maggiore Franco Pagana, il comandante della polizia locale Giuseppe Carsenzuola e l’ex presidente dell’associazione, Cosimo Forlenza.

Il sindaco Toscani, nel ringraziare il presidente del Lions Club per la donazione dell’apparecchio, ha annunciato che il comune si farà carico della manutenzione e delle revisioni del medesimo, che verrà messo a disposizione delle forze dell’ordine nell’ambito dei servizi preventivi finalizzati a ridurre il rischio di incidentalità stradale nel territorio comunale.