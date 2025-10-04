Anche in Anzasca manifestazioni e presidi a sostegno della Palestina FOTO

Anche la Valle Anzasca ha partecipato alla mobilitazione nazionale a sostegno del popolo palestinese e della Global Sumund Flotilla che ieri, venerdì 3 ottobre, ha portato manifestazioni in centinaia di città in tutta Italia.

In quattro comuni della valle, Macugnaga, Ceppo Morelli, Vanzone con San Carlo e Bannio Anzino, gruppi di cittadini hanno organizzato presidi e manifestazioni.

“I numeri non sono stati quelli di Domodossola o Verbania – spiegano gli organizzatori – eravamo più di trenta persone in tutto, ma la soddisfazione di portare anche in Valle dell’altruismo è stata grande. Tra l’altro è stato un evento storico, perché è la prima manifestazione di questo tipo che si tiene nella nostra valle”.