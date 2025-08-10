 / Attualità

Il talento domese Amir Salhi trionfa al Bach International Music Competition di Varsavia

Il 22enne conquista la Menzione speciale nella categoria Pianoforte superando oltre 90 musicisti da tutto il mondo

Il giovane pianista domese Amir Salhi, 22 anni, ha ottenuto ieri, 9 agosto 2025, un prestigioso riconoscimento al Bach International Music Competition di Varsavia, aggiudicandosi la Menzione speciale nella categoria Pianoforte.

Il concorso internazionale, articolato in tre fasi, ha visto Amir superare brillantemente ogni prova, confrontandosi con oltre 90 musicisti provenienti da ogni parte del globo. Nella fase finale, alla quale sono stati ammessi solo 21 pianisti, il talento ossolano si è classificato al primo posto, conquistando la giuria con una straordinaria e toccante interpretazione di Chopin.

Non nuovo a successi di rilievo, Amir vanta già oltre 60 primi premi assoluti in concorsi pianistici nazionali e internazionali. Il suo calendario è fitto di impegni: tra i prossimi appuntamenti spiccano due concerti in programma a Napoli nel mese di ottobre.

