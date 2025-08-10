Il team 'Occhialini Rosa' trionfa al Red Bull Ape Rush: tra loro anche un ossolano

Un’Ape bianca con accenni rosa, una vela decorata con l’iconico simbolo degli "occhialini", due remi montati sul retro e un’idea folle trasformata in realtà. Così il Team Occhialini Rosa ha conquistato pubblico e giuria alla prima edizione del Red Bull Ape Rush, andata in scena nei giorni scorsi a Sirolo, nelle Marche.

Alla guida Andrea Bonzi, con al suo fianco anche il giovane ossolano Michele Pelgantini e i compagni di squadra Matteo Zanardi, Riccardo Serra e Pietro Barbieri, il team ha dato vita a un vero e proprio progetto creativo: settimane di lavoro, attenzione ai dettagli e una narrazione visiva d’impatto che ha portato alla conquista del Premio Creatività ed Esibizione, assegnato dalla giuria speciale guidata dal creator Sinnaggagghiri.

Il format dell’evento, ispirato alla tradizione marinara marchigiana, prevedeva una discesa cronometrata in Ape su un percorso selettivo, con l’obiettivo di mantenere intatto un carico fino all’arrivo sulla spiaggia e condurlo poi via mare su una piccola imbarcazione. Il tema dell’edizione, “Pesca e Pescatori”, doveva essere interpretato liberamente con allestimenti, costumi e spirito goliardico.

"È stata un’esperienza bellissima – ha commentato Michele Pelgantini – ringrazio molto i miei compagni di squadra. Siamo felici di aver vinto questo premio e invitiamo tutti a seguirci su Instagram per le nostre prossime avventure".