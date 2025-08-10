Poste Italiane, boom di download per la nuova App: nel Vco già 18mila utenti in un mese

Grande successo anche nel Verbano-Cusio-Ossola per la nuova Super App di Poste Italiane, scaricata e utilizzata da circa 18 mila clienti locali dal lancio avvenuto a inizio luglio. A livello nazionale, la nuova applicazione ha già raggiunto quasi 9 milioni di utenti attivi, confermandosi tra le più scaricate in Italia sia su Apple Store che su Google Play.

Un risultato che premia la strategia digitale di Poste Italiane, orientata a trasformare il Gruppo – guidato da Matteo Del Fante – in una piattaforma omnicanale in grado di offrire servizi semplici, accessibili e innovativi. La nuova Super App, infatti, sarà l’unico punto di accesso per l’intero ecosistema di servizi offerti, permettendo ai clienti di gestire in modo intuitivo e sicuro tutte le operazioni disponibili.

L’app è personalizzabile in base alle preferenze individuali e continuerà ad evolversi grazie anche all’integrazione con strumenti di intelligenza artificiale, che le permetteranno di adattarsi alle abitudini e alle esigenze degli utenti.

Tra i servizi più recenti introdotti figura anche una nuova modalità di prenotazione telefonica, pensata per chi ha meno dimestichezza con la tecnologia, in particolare le persone anziane. Dal mese di luglio è infatti attivo il numero 06.4526.4526, attraverso cui è possibile prenotare il proprio turno agli sportelli di 9 uffici postali dotati di gestore delle attese. Il servizio è disponibile anche nel VCO per i clienti che hanno certificato il proprio numero sul sito poste.it o lo hanno associato a strumenti di pagamento dell’azienda.