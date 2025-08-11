Pedalata delle Stelle Vco: successo per l’edizione zero con quasi 180 partecipanti

Sabato 9 agosto ha preso il via l’edizione “zero” della Pedalata delle Stelle Vco, un nuovo evento che ha saputo unire sport, valorizzazione del territorio e solidarietà. Da Verbania a Crevoladossola e ritorno, i partecipanti hanno percorso oltre 100 chilometri, intervallati da tappe ristoro nei borghi del Verbano Cusio Ossola, per un itinerario suggestivo sotto il cielo estivo.

Tra le soste più apprezzate quella di Piedimulera, dove la Provincia del Vco ha allestito una postazione con pane nero e miele. Qui il presidente Alessandro Lana ha avuto modo di confrontarsi con diversi ciclisti, ricevendo feedback positivi sull’investimento nella Ciclovia del Toce: "Questo ci dà ulteriore stimolo per proseguire nella programmazione di interventi che ne migliorino la fruibilità. Entro fine anno – ha aggiunto – partiranno i lavori finanziati con il bando Emblematico di Fondazione Cariplo, insieme al Comune di Crevoladossola e alla Provincia del Vco". Lana ha poi rivolto un plauso agli organizzatori dell’iniziativa, sottolineando il successo della prima edizione: "Quasi 180 iscritti al debutto sono un ottimo risultato, che stimola a ripetere l’esperienza il prossimo anno con ancora più entusiasmo".