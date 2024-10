Alla scoperta della mostra "Strade dell'utopia" con la guida dei ragazzi del liceo Spezia

A partire dal pomeriggio di oggi, sabato 6 ottobre, iniziano le visite guidate a “Strade dell’utopia”, la mostra diffusa per le strade di Domodossola che – tramite una serie di pannelli esplicativi – per tre fine settimana sarà raccontata da guide d’eccezione: gli studenti del liceo Spezia. I ragazzi delle classi quinte accompagnano dunque i visitatori nell’itinerario che ripercorre i luoghi simbolo della Repubblica partigiana dell’Ossola, raccontando le vicende storiche di coloro che hanno vissuto in prima persona l’esperienza dell’autogoverno nel 1944. Le visite guidate sono in programma sabato 6, 12 e 19 ottobre con ritrovo alle 15.30 in piazza Matteotti. È necessaria la prenotazione contattando il numero 392 2082902. L’iniziativa si inserisce nel ricco calendario di celebrazioni per l’80° anniversario della Repubblica dell’Ossola.