Ferragosto tra storia e bellezza: il Piemonte apre i suoi castelli

Un Ferragosto all’insegna della cultura e della scoperta, immersi nel fascino dei castelli, borghi e dimore storiche del Piemonte. Anche per chi vive o soggiorna nel Verbano-Cusio-Ossola, il lungo weekend dal 15 al 17 agosto si trasforma in un’occasione per esplorare, a pochi chilometri di distanza, alcune delle più affascinanti architetture storiche regionali.

È l’invito della rete Castelli Aperti, che celebra nel 2025 la trentesima edizione aprendo le porte di oltre sessanta beni culturali disseminati tra le province piemontesi: manieri medievali, torri panoramiche, musei, ville nobiliari e giardini storici. Un viaggio nella memoria e nella bellezza, perfetto per chi desidera vivere il Ferragosto lontano dalle spiagge affollate e a contatto con la storia.

Sebbene nel Vco non siano previsti castelli aderenti alla rete, numerose proposte sono raggiungibili: il Castello Dal Pozzo a Oleggio Castello (NO), il Castello di Monastero Bormida (AT), il Castello di Roddi (CN) o la maestosità del Castello e Parco di Masino (TO), solo per citarne alcuni.

Le visite, spesso su prenotazione, prevedono percorsi guidati, degustazioni, mostre ed eventi speciali, offrendo un’esperienza completa, tra cultura, paesaggio e tradizione. Un modo diverso per riscoprire il Piemonte, attraverso la lente affascinante delle sue architetture più antiche. Il calendario completo delle aperture è disponibile sul sito ufficiale: www.castelliaperti.it