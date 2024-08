Escursionista soccorso alla Bocchetta di Valfredda

Intervento ieri sera dell'eliambulanza del 118 in Ossola. I sanitari sono stati chiamati per soccorrere un escursionista alla Bocchetta di Valfredda al confine del Parco Valgrande nel territorio di Ornavasso. L'escursionista era sfinito e non era in grado di proseguire. Per l'intervento era stata preallertata anche l squadra di Ornavasso del Soccorso Alpino.