Macugnaga va verso le dimissioni del consiglio comunale

E’ agosto 2025 e potrebbe calare il sipario sull’amministrazione Bonacci. Si parla ormai di dimissioni in municipio e dopo agosto il paese potrebbe vedere l’arrivo del commissario prefettizio e poi il ritorno alle urne nel 2026.

Tutto frutto di tre mesi molto travagliati, con una rilevante vicenda giudiziaria che ha praticamente posto fine in anticipo alla vita amministrativa della giunta Bonacci, nata dal voto amministrativo del 2021. Quando 28 voti in più sancirono la vittoria del geometra di Villadossola su Mattia Marone. La lista vincente ottenne il 53,61 per cento dei voti dei macugnaghesi.

Una brutta vicenda quella ‘piovuta’ su Macugnaga, in un’Ossola la cui storia ha visto pochissimi sindaci finire agli arresti negli ultimi cinquant’anni.

Bonacci chiude qui la sua esperienza di sindaco intrapresa nel 2021 a 80 anni. Oltre ad amministrare la stazione turistica del Rosa, è parso a volte anche un ‘’faro’’ per altri suoi colleghi.

I primi guai sono iniziati a maggio, poi una sequenza di provvedimenti giudiziari che hanno portato a questo esito. Una storia che ha visto l’arresto del sindaco che, a parte un periodo brevissimo, è sempre stato ai domiciliari.

Con una gestione non facile dell’iter giudiziario visto che tre avvocati, che avevano assunto la difesa del primo cittadino, hanno via via lasciato l’incarico.

In primo piano ovviamente le indagini per la pista di e-bike che sale al Monte Moro e poi quelle sulla pista che dal Belvedere che porta al rifugio Zamboni-Zappa. La prima ‘’sigillata’’ subito a maggio e la seconda messa sotto sequestro venerdì scorso.

Tracciati sui quali la Procura ha accertato irregolarità, con le indagini che hanno assunto una piega preoccupante quando è stata scoperta una falsa ordinanza comunale retrodata.

Complicazioni su complicazioni, che stanno mettendo in ginocchio Macugnaga proprio nel pieno della stagione turistica . Il tutto con in mezzo anche il futuro della seggiovia che da Pecetto sale al Belvedere, e per la quale c’è in ballo un bando del ministero del Turismo che dovrebbe assegnare dieci milioni per trasformarla in una telecabina.