Nel vicino Ticino idee per il Ferragosto

Nel vicino Canton Ticino, oltre alla possibilità di trascorrere la giornata tra passeggiate in montagna e pranzi sul lungolago, non mancano gli eventi pubblici che potranno animare questo Ferragosto.

E non potevamo che iniziare con l'evento principe di questa estate: a Locarno è infatti ancora in pieno svolgimento il Locarno Film Festival, che anche per la giornata del 15 agosto propone le visioni dei grandi film in concorso ma anche eventi e spettacoli, oltre ad esperienze gastronomiche. In particolare, alla Rotonda la serata sarà con dj Molella e si ballerà fino a tardi.

Un'esperienza unica è quella della crociera "Serata Ticinese" sul lago Maggiore. Si partirà dai pittoreschi porti del Gambarogno per immergersi nella tradizione e la cultura ticinese. A bordo buffet con specialità ticinesi e musica dal vivo. Per informazioni: Porto di Gerra.

A Quarnei è in programma la tradizionale festa organizzata dalla Società Alpinistica Bassa Blenio: aperitivo con intrattenimento musicale, pranzo con polenta accompagnata da pietanze della regione e attività per bambini.

Spettacolo teatrale a Verscio con il Dimitri’s Vintage Variété, mentre nella chiesa di San Siro a Mairengo è in programma il Concerto estivo - Un pizzico di follia.

Gli appassionati di arrampicata si ritroveranno invece al lago Mognola al "Mognola Rock Climbing", un campus dedicato all’arrampicata aperto a tutti coloro che si vogliono avvicinare alla disciplina del climbing, in particolar modo a ragazze e ragazzi a partire dai 10 anni di età.