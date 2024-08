Weekend di Ferragosto: variabile e con temperature nella media del periodo

La giornata di Ferragosto sarà caratterizzata da tempo variabile con nuvolosità irregolare e variabile. Al mattino sarà più probabile avere copertura consistente e qualche rovescio temporalesco, ma a carattere isolato, sulla parte meridionale della regione, mentre a nord sarà possibile qualche schiarita in più. Dalle ore centrali e nel pomeriggio sarà possibile lo sviluppo di rovesci e temporali sui rilievi in estensione alle pianure. Le temperature massime in pianura si attesteranno attorno ai 28-32 °C.

Venerdì al mattino non sono attese precipitazioni significative a nord, mentre sulla parte meridionale potrà svilupparsi qualche rovescio, localmente qualche temporale. Nel pomeriggio invece è previsto lo sviluppo di instabilità sulle zone montane, con nuvolosità in aumento e rovesci in genere moderati in sconfinamento sulle pianura.

La tendenza per il fine settimana vede il probabile mutamento deciso del tempo a partire dal pomeriggio di sabato, a causa dell’arrivo di una perturbazione atlantica che porterà instabilità diffusa e localmente marcata che perdurerà anche domenica. Ciò sarà accompagnato da un netto calo delle temperature a tutte le quote, con massime inferiori a 30 gradi in pianura domenica.