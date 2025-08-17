Aperte le candidature per la nuova Fondazione Giovani Vco

Sono aperte le candidature per la Fondazione Giovani Vco, nata nel 2024 dalla Fondazione Comunitaria del Vco Ente Filantropico e rivolta a ragazzi e ragazze che hanno voglia di mettersi in gioco per la comunità giovanile del proprio territorio.

Scopo della Fondazione Giovani Vco è quello di promuovere la cultura della solidarietà e del volontariato e di sensibilizzare i giovani sulle problematiche sociali locali, attraverso l’attivazione civica e il coinvolgimento delle nuove generazioni. La Fondazione Comunitaria è dunque alla ricerca di ragazze e ragazzi di età compresa tra i 16 e i 20 anni per la formazione di un gruppo di massimo 15 membri al quale la fondazione affiderà un contributo economico per sostenere progetti, attuare iniziative o promuovere bandi in particolari ambiti di intervento di loro interesse.

Chi fosse interessato può inviare la propria candidatura compilando il form disponibile sul sito della Fondazione Comunitaria entro e non oltre le 17.00 del 16 settembre. I requisiti richiesti sono l’età compresa tra i 16 e i 20 anni compiuti e la residenza o il domicilio nella provincia del Verbano Cusio Ossola. Non sono ammessi componenti della consulta scolastica provinciale, consiglieri comunali in carica presso i tre maggiori comuni (Verbania, Omegna, Domodossola), consiglieri provinciali in carica, componenti delle passate edizioni di Fondazione Giovani o ragazze già selezionate per il programma Prime Minister.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel bando pubblicato sul sito della Fondazione Comunitaria Vco.