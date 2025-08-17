 / Attualità

Attualità | 17 agosto 2025, 15:20

Aperte le candidature per la nuova Fondazione Giovani Vco

Si cercano 15 ragazze e ragazzi tra i 16 e i 20 anni interessati all'ambito del volontariato

Aperte le candidature per la nuova Fondazione Giovani Vco

Sono aperte le candidature per la Fondazione Giovani Vco, nata nel 2024 dalla Fondazione Comunitaria del Vco Ente Filantropico e rivolta a ragazzi e ragazze che hanno voglia di mettersi in gioco per la comunità giovanile del proprio territorio.

Scopo della Fondazione Giovani Vco è quello di promuovere la cultura della solidarietà e del volontariato e di sensibilizzare i giovani sulle problematiche sociali locali, attraverso l’attivazione civica e il coinvolgimento delle nuove generazioni. La Fondazione Comunitaria è dunque alla ricerca di ragazze e ragazzi di età compresa tra i 16 e i 20 anni per la formazione di un gruppo di massimo 15 membri al quale la fondazione affiderà un contributo economico per sostenere progetti, attuare iniziative o promuovere bandi in particolari ambiti di intervento di loro interesse.

Chi fosse interessato può inviare la propria candidatura compilando il form disponibile sul sito della Fondazione Comunitaria entro e non oltre le 17.00 del 16 settembre. I requisiti richiesti sono l’età compresa tra i 16 e i 20 anni compiuti e la residenza o il domicilio nella provincia del Verbano Cusio Ossola. Non sono ammessi componenti della consulta scolastica provinciale, consiglieri comunali in carica presso i tre maggiori comuni (Verbania, Omegna, Domodossola), consiglieri provinciali in carica, componenti delle passate edizioni di Fondazione Giovani o ragazze già selezionate per il programma Prime Minister.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel bando pubblicato sul sito della Fondazione Comunitaria Vco.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore