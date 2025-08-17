Claudio Fiora sarà protagonista a Misano con drink esclusivi per Valentino Rossi

Claudio Fiora e Luca Azzolina saranno protagonisti del servizio drink nella Lounge Club VR46 al circuito internazionale di Misano, in occasione di un evento esclusivo organizzato da Valentino Rossi il prossimo 13 settembre.

Tutti i cocktail della serata – speciali, inediti e pensati per l’occasione – saranno firmati da Cuzziol Drink Experience, brand di riferimento del settore.

Claudio Fiora, nato a Domodossola nel 1975, è Bar Manager del Roof Top Relax Bar Giardinetto a Pettenasco e Brand Ambassador di Cuzziol Drink Experience. Il 2025 lo ha consacrato tra i migliori del panorama nazionale e internazionale: è stato nominato Miglior Barman Italiano 2025, ha conquistato il secondo posto all’Open World Cocktail Competition 2025 di Cefalù, ed è attualmente in corsa per il titolo italiano di Baritalia 2025, la cui finale si terrà il 24 novembre a Venezia, sempre con il sostegno di Cuzziol.

Accanto a lui a Misano ci sarà Luca Azzolina, Spirit Specialist di Cuzziol, barman di fama nazionale e internazionale e grande amico di Fiora. Insieme, i due professionisti cureranno l’offerta mixology della lounge di Valentino Rossi, offrendo agli ospiti un’esperienza esclusiva.