 / Associazioni

Associazioni | 12 agosto 2025, 14:20

Al Maestro Alberto Lanza il premio Brusoni

Importante riconoscimento per il fondatore della Gioventù Musicale Ossolana

Al Maestro Alberto Lanza il premio Brusoni

Assegnato al Maestro Alberto Lanza il Premio Brusoni 2025, riconoscimento musicale che valorizza la diffusione della musica e i giovani talenti del nostro territorio. Il Premio Brusoni, legato a Quarna Sotto e al Museo di Storia Quarnese, viene assegnato ogni anno a chi è impegnato  nella diffusione della musica e nella valorizzazione dei giovani talenti.

Lanza  ha il merito di aver fatto nascere - nel 2001 - quella che una delle migliori realtà musicali  della valle: l’orchestra Giovani Musicisti Ossolani. Un gruppo sorto per f far maturare esperienza a giovani musicisti. Un'idea vincente, come confermano i successi raccolti in questi anni.

re.ba.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore