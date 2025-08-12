Assegnato al Maestro Alberto Lanza il Premio Brusoni 2025, riconoscimento musicale che valorizza la diffusione della musica e i giovani talenti del nostro territorio. Il Premio Brusoni, legato a Quarna Sotto e al Museo di Storia Quarnese, viene assegnato ogni anno a chi è impegnato nella diffusione della musica e nella valorizzazione dei giovani talenti.

Lanza ha il merito di aver fatto nascere - nel 2001 - quella che una delle migliori realtà musicali della valle: l’orchestra Giovani Musicisti Ossolani. Un gruppo sorto per f far maturare esperienza a giovani musicisti. Un'idea vincente, come confermano i successi raccolti in questi anni.