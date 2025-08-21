 / Attualità

Luisa Morgantini a Casa don Gianni per richiamare l'attenzione su Gaza e la Palestina

L'ex parlamentare europea sarà ospite del Comitato ossolano promotore di alcune inziative per chiedere la fine della guerra

L’ex parlamentare Luisa Morgantini torna in Ossola a parlare di Gaza. Dopo la sua visita in estate a Domodossola in occasione nella manifestazione sulla pace, Morgantini, presidente di Assopace Palestina, sarà venerdì sera, 22 agosto, alle 21, a Casa don Gianni. Ospite dal Comitato Ossola per Gaza per una serata dal titolo ‘’ Non finisce il genocidio a Gaza, Netanyhau verso la soluzione finale’’.

Già in estate era stata accolta in piazza Rovereto dove aveva portato la sua testimonianza.

Da sempre amica del popolo palestinese, Luisia Morgantini, originaria di Villadossola, ha raccontato le sue esperienze in Palestina tra bambini, donne e anziani che stanno morendo per la guerra e di fame.

