Seconda Categoria, quarta vittoria di fila per Esio e Fomarco

Non cambia nulla in vetta dopo la quarta giornata di Seconda Categoria: Esio, Varallo Pombia e Fomarco vincono ancora, e proseguono spedite la loro marcia senza intoppi. Per tutte le capolista sono quattro vittorie su quattro gare disputate.

Non è stato comunque semplice per l’Esio portare via i tre punti dalla trasferta di Druogno, dove una combattiva Pro Vigezzo ha dato battaglia fino all’ultimo. Primatesta porta avanti i verbanesi nel primo tempo, poi il pareggio di Rolandi, che torna al gol dopo un anno di assenza a causa di un brutto infortunio. In pieno recupero la rete decisiva di Mugwaneza che sancisce l’1-2 finale, tra le vibranti proteste dei vigezzini per un presunto fuorigioco.

Vittoria più netta per il Fomarco, che non lascia scampo al Crodo nel derby ossolano. Il 4-1 finale porta le firme di Ghidini, Soncini, Visconti e Chouchane, gol della bandiera di Scaciga per gli antigoriani. Fomarco a gonfie vele, Crodo in evidente difficoltà, ancora fermo al palo.

Primo punto stagionale invece per il Cireggio, che pareggia 2-2 lo scontro diretto sul campo del Maggiora. Per gli omegnesi vanno in rete Bianchi e Lampione.

Buon pareggio anche per la Crevolese di Bertaccini, che conquista un punto sul campo del Dormelletto Comignago. I gialloblù rimediano all’iniziale vantaggio dei padroni di casa grazie alla rete di Ferrari, il match finisce 1-1.

Sconfitta piuttosto netta per la Voluntas Suna, che subisce tre reti dalla forte Castellettese e non riesce più a recuperare. Il gol della bandiera su rigore di Fusarpoli fissa il punteggio finale sull’1-3. Anche il Casale Corte Cerro subisce un brusco stop sul campo del Riviera d’Orta, un secco 3-0 che non ammette repliche.

I risultati:

Dormelletto Comignago - Crevolese 1 - 1; Crodo - Fomarco Don Bosco Pievese 1 - 4; Gargallo - Varallo Pombia 0 - 1; Maggiora - Cireggio 2 - 2; Riviera D'Orta - Casale Corte Cerro 3 - 0; Provigezzo - Esio Verbania 1 - 2; Voluntas Suna - Castellettese 1 - 3

Classifica:

Fomarco Don Bosco Pievese, Esio, Varallo Pombia 12 - Castellettese 9 - Gargallo, Pro Vigezzo 6 - Voluntas Suna, Casale Corte Cerro, Comignago, Crevolese, Riviera D'Orta 4 - Maggiora 2 - Cireggio 1 - Crodo 0