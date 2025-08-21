Pallanzeno ricorda don Luigi, a due anni dalla scomparsa

Pallanzeno ricorda il ‘suo’ parroco, don Luigi Tramonti. Era il 24 agosto 2023, quando le campane della chiesa suonarono per annunciare la morte di don Luigi, 84 anni, storico parroco di Pallanzeno. Un legame durato 42 anni quello con la comunità religiosa e Don Luigi. Nato a Villadossola, fu ordinato sacerdote nel 1964. Primo incarico pastorale a Varzo, poi dal 1967 al 1981 a Seppiana e Viganella (comuni ancora separati prima dell'avvento di Borgomezzavalle ndr) e quindi a Pallanzeno.

Un prete, ma anche un amico e una guida per i pallanzenesi. Nell’aprile 2024, il paese dedicò una piazza al suo parroco.

Ora, a due anni di distanza, sarà celebrato il rosario e una messa che si terranno sabato 23, alle 16,30 e alle 17 nella chiesa del paese.