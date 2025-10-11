L'Agriturismo Alpe Crampiolo e il Bettelmatt protagonisti su Studio Aperto Mag FOTO e VIDEO

Nuovo servizio su Studio Aperto Mag su Italia Uno per il territorio ossolano. Beppe Gandolfo questa volta ha portato le telecamere Mediaset tra i paesaggi incontaminati dell’Alpe Devero a Crampiolo. Il servizio è stato realizzato all'Agriturismo Alpe Crampiolo della famiglia Olzeri. Un viaggio alla scoperta di un luogo incontaminato e dei suoi sapori dove a farla da padrone è naturalmente il Bettelmatt.

Nel servizio spazio anche all’assessore al turismo del Comune di Baceno Stefano Costa, che ha spiegato come il Comune di Baceno stia lavorando da anni per tutelare questo ambiente, limitando l’accesso con un numero massimo di parcheggi e incentivando un turismo rispettoso. Ha ricordato inoltre come l’economia locale si basi su un equilibrio tra ospitalità, allevamento e agricoltura, realtà che hanno mantenuto viva la produzione del Bettelmatt, considerato il motore dell’offerta enogastronomica della zona.

Luca Olzeri ha poi illustrato le caratteristiche del celebre formaggio prodotto tra la Val Formazza e l’Alpe Devero con latte vaccino crudo appena munto, lavorato direttamente in alpeggio sia al mattino sia alla sera. Qui il link per vedere il servizio andato in onda venerdì sera.