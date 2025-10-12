Con la diocesi di Novara un percorso di formazione per giovani animatori

Prende il via sabato 25 ottobre “Giovani custodi di comunità”, il nuovo percorso di formazione per animatori promosso dalla diocesi di Novara in collaborazione con Agoperlaformazione. Il corso si tiene presso il seminario di San Gaudenzio di Gozzano e si rivolge a giovani dai 16 ai 25 anni, con un massimo di 100 partecipanti.

I ragazzi avranno dunque l’opportunità di formarsi come animatori e diventare protagonisti attivi nelle proprie comunità. Gli incontri si tengono il 25 ottobre, 29 novembre, 17 gennaio e 28 febbraio. Possono partecipare anche coloro he hanno già partecipato l’anno precedente.

Le iscrizioni vanno effettuate entro il 22 ottobre tramite la piattaforma Segresta.