Nuovo distributore Enercoop, proseguono i lavori in via Piave

Proseguono i lavori di realizzazione del nuovo distributore di carburanti Enercoop che sorgerà in via Piave, a poca distanza dal punto vendita Coop di Crevoladossola. Aperto da alcuni mesi il cantiere, sono già stati interrati i serbatoi ed è quasi ultimata la pensilina. In fase di realizzazione anche la rotonda che disciplinerà il traffico: "Si tratta di un intervento privato, per il quale è stata rilasciata l’autorizzazione ai lavori per tre anni, ma visto lo stato di avanzamento immagino che nei prossimi mesi il cantiere sarà chiuso - spiega Franco Falciola, assessore ai lavori pubblici del comune di Domodossola - la realizzazione della rotatoria, opera che avevamo sollecitato e che è stata inserita appunto tra le opere di urbanizzazione, avrà sicuramente influenza positiva sulla velocità dei mezzi e in generale sulla viabilità e la sicurezza".

Mentre proseguono i lavori, Coop ha avviato, sul proprio sito di recruiting, la ricerca di personale per la nuova stazione di servizio. In particolare, si ricerca un addetto alla vendita di carburante che dovrà gestire tutte le attività connesse alla gestione di una stazione di rifornimento.

I distributori Enercoop, gestiti dalla cooperativa di lavoratori Coop e nati dall'alleanza tra Energy (Gruppo Ccpl) e Coop Italia, in Piemonte sono attualmente quattro: si trovano a Vercelli, Biella, Cuneo e Pinerolo e altri sono in costruzione. Offrono carburante a prezzo più basso rispetto a quello degli altri distributori, con evidenti risparmi per i consumatori.