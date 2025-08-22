Musica in quota tocca la vetta: domani concerto al rifugio Città di Busto

La rassegna “Musica in quota” si spinge sempre più in alto e domani, domenica 23 agosto, raggiunge la tappa più elevata della sua 19ª edizione. Il concerto è in programma al rifugio Città di Busto in valle Formazza, a ben 2.480 metri di altitudine, nello spettacolare scenario naturale del Piano dei Camosci.

A partire dalle 11.30 risuoneranno le note del Giulia Bertasi Trio – fisarmonica, contrabbasso e violino – con un repertorio di musiche originali che renderanno ancora più speciale l’atmosfera d’alta quota.

Per chi vorrà partecipare, il ritrovo è fissato a Riale, al parcheggio ai piedi della diga di Morasco, alle 8 del mattino: da lì parte l’itinerario di circa 2 ore e 45 minuti di cammino che conduce al rifugio. È consigliato il pranzo al sacco, ma sarà possibile anche pranzare in rifugio (prenotazioni allo 0324 63092 o 379 1477005).