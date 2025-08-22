Sabato a Toceno ritorna la tradizionale festa all'alpe Cortina

Appuntamento sabato all'alpe Cortina, sulle alture di Toceno, per la tradizionale festa dell'alpe, un momento molto sentito dai tocenesi e gli affezionati frequentatori del paese. La festa, giunta alla sua 22esima edizione, è organizzata dai Comitati Tocenesi in collaborazione con gli amici delle baite dell'alpe Cortina e degli alpeggi limitrofi.

Il programma prevede alle 10.00 il rintocco della campana della chiesetta di San Gerolamo come richiamo per la santa messa, che sarà celebrata da don Paolo Montagnini e come richiamo per la gente di montagna. Alle 11.00 infatti sarà officiata la santa messa ma prima, alle 10.30, ci sarà la benedizione delle offerte che andranno poi all'incanto nel pomeriggio. Alle 12.15 si potrà iniziare a mangiare i piatti tipici della tradizione montana come la polenta e specialità alla griglia. Il pomeriggio vedrà alle 14.30 l'incanto delle offerte e alle 15.30 spazio ai giochi per grandi e piccini e ai canti popolari. Ci saranno anche dei corsi di pilates. L'alpe Cortina è facilmente raggiungibile in circa mezz'ora di cammino da Arvogno.