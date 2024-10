Settimo posto per l'allievo Mattia Godio (Pedale Ossolano) al 46a trofeo Caduti besnatesi, corso a Besnate e valido come campionato provinciale. Al via 118 ciclisti, solo 36 quelli arrivati. Ha vinto Achille Bellato (Us Biassonno) alla media di 39,82 km/h. Godio è giunto a 2’58’’ dal vincitore.

Godio aveva era reduce della vittoria, domenica 7 ottobre, alla 75a Coppa Giacosa, gara ciclistica svoltasi a Mondovì.