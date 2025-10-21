Successo per il “Carnevale d’Autunno in divisa”

Una giornata da ricordare, quella di ieri in via Rosmini, dove il “Carnevale d’Autunno in Divisa” ha animato il cuore di Domodossola con una grande festa dedicata al mondo del soccorso, della prevenzione e della solidarietà. Dalle 10 alle 18 la via si è riempita di famiglie, bambini e curiosi, accorsi per vivere da vicino le attività dei gruppi e delle associazioni del territorio.

“È andata alla grande – raccontano con soddisfazione dal Comitato Pulenta e Sciriuii –. Non ci aspettavamo una partecipazione così numerosa. C’è stata gente per tutto il giorno, abbiamo esaurito la polenta con salsiccia e gorgonzola, e anche le castagne sono andate a ruba. I bambini erano entusiasti di provare a essere eroi in divisa per un giorno, ed è stato bellissimo per tutti.”

Protagonisti dell’evento i Vigili del Fuoco volontari di Villadossola e l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Vco, insieme alla squadra A.I.B., alla Protezione Civile di Domodossola, alla Croce Rossa, all’Avis, al Soccorso Alpino e Speleologico del Vco e alla Polizia Locale, che hanno coinvolto il pubblico con dimostrazioni, giochi e attività educative. “Tutte le associazioni ci hanno ringraziato – aggiungono dal Comitato – e anche noi ringraziamo loro per la disponibilità e la collaborazione”

Tra baby dance, musica e buon cibo, l’atmosfera è stata quella delle grandi occasioni. “Pensare che era un’edizione zero ci rende ancora più orgogliosi – concludono –. Abbiamo ricevuto tantissimi complimenti e sicuramente sarà un evento da ripetere."